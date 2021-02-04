Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, program kapsamındaki konuşmasında YÖK'ün yeni projesini de duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

YÖK'ün yeni projesini duyuran Erdoğan, "YÖK'ün bir başka projesinin müjdesini vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi. Amacı, doktoralı insan kaynaklarının yükseköğretim sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı şekilde istihdamına imkan sağlamaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK Anadolu Projesi'ni tanıttı VİDEO

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YÖK'ÜN YENİ PROJESİNİ TANITTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"YÖK Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemiz Avrupa'da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktı. Bu artışta kız öğrencilerimizin önemli bir yer tutması bir diğer husus. Öğretim elemanı sayısı da 70 binden, 180 bin düzeyine ulaştı. Kadın akademisyenlerimizin oranı AB'deki yüzde 40 ortalamasının yaklaşık 5 puan üzerindedir. Sadece sayısal değişimler yaşanmakla kalmadı, kalite odaklı yapısal dönüşümler de gerçekleşti. Eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeylerine ilişkin akreditasyon süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu kuruldu.

Yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz. Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Hala eski Türkiye alışkanlıkları ile toplumdan ve devletten kopuk hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar. Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

"DÖNEMİN YÖK YÖNETİMİ, REKTÖR ATAMAMAK İÇİN ENGEL ÜSTÜNE ENGEL ÇIKARDI"

Anadolu'nun her ilinde üniversite kurma kararı almamızın gerisinde, fırsat eşitliği temelinde yükseköğretim sunma gayesi var. Buna da karşı çıktılar. Sosyal ve kültürel kimi sebepler yüzünden kendi şehrinin dışına çıkamayan yüz binlerce gencimizin bu sayede yükseköğretime kazandırdık. Her ile bir üniversite projemiz elbette beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Dönemin YÖK yönetimi dahi, yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üstüne engel çıkarmıştı. Hamdolsun artık YÖK, ülkemizin kalkınması için önemli olan öncelikli alanlara yoğunlaşan yeni bir kuruma dönüştü. Bu üniversitelerimizden asırlık geçmişe sahip pek çok kurumu geride bırakarak dünyada ilk 1000 içine girme başarısını gösterenler de var. Yükseköğretim için belirlenen kadrolarda yeni kurulan üniversitelerin desteklenmesine özel önem veriyoruz.

Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci, geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. UNESCO verilerine göre Türkiye uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10'a girme başarısını gösterdi. YÖK Anadolu projesi gibi yeni atılım ve projeleri önemli görüyoruz.





YÖK ANADOLU PROJESİ'NİN AMACI NEDİR?

YÖK Anadolu projesi 15 üniversitenin, kıdemli 12 üniversitemizin insan kaynağı ve altyapısından faydalanmasını hedefliyor. 15 genç üniversitemizin 63 bölümündeki öğrenciler bazı dersleri, bu 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacaklar. Buradaki amaç eğitimdeki kaliteyi artırmak ve mezun niteliğini yükseltmektir. Burada önemli olan husus projenin tamamen gönüllülük esası ile yürütülmesidir. Ağrı İbrahim Seçen Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi, Ardahan ile Selçuk Üniversitesi, Artvin Çoruh ile Bursa Uludağ Üniversitesi, Bartın ile İTÜ ve ODTÜ, Bayburt ile Gazi, Bingöl ile Erciyes ve İstanbul Üniversitesi, Bitlis ile Ege Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi, Hakkari ile Ankara Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ile Ege Üniversitesi, Munzur Üniversitesi ile İTÜ ve Hacettepe, Siirt Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi. Eşleştirmeler işte bu şekildedir. Mesela Munzur Kimya Bölümü'ndeki öğrencimiz İTÜ'den ders alabilecek.





YÖK'ÜN YENİ PROJESİ

YÖK'ün bir başka projesinin müjdesini vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi. Amacı, doktoralı insan kaynaklarının yükseköğretim sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Doktorasını başarıyla tamamlamış adaylarımız ile üniversitelerimiz bu platformda bir araya gelecek. Bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz."