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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemin önemli başlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, bir haftadır CHP'nin neden olduğu sokak olaylarına da değindi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Karşımızdaki tablo. Yolsuzluğu yapan paraşütle diploma lan CHP’li paraların siyasi ajandaları ve suç örgütü üzerinden şirketlerine aktaranlar, onlara da CHP’li... Soruşturma başlayınca itiraf sırasına girenler CHP’li, savcılığa bilgi ve belge yağdıranlar, örgütün medyada kullandığı tetikçilerinden yılanlar CHP’li, dönen dolapları ekran ekran dolaşıp anlatanlar CHP’li ama suçlu AK Partili.

Allah aşkına biz bu iç hesaplaşmanın neresinde olabiliriz? İç hesaplaşmanız için başlayan yargı sürecini niye bize mal ediyorsunuz?

Tıpkı filmlerdeki gibi soyguncular birbirine girmiş ve gidip polise ve yargıya ihbar etmiştir."

Ayrıntılar geliyor...