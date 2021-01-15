Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek faize karşı olduğunu bir kez daha dile getirerek bankalara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu üyelerine hitap etti.

"Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde attığımız adımların etkileri olumlu yansımaya başladı." diyen Erdoğan'ın ana gündeminde ise faziler vardı.

Bankaların sömürücülük yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, fazilere karşı olduğunu belirterek "Yüksek faizle bir yere varamayız mücadeleye devam edeceğim. Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"BANKALARIN SİZİ NASIL SÖMÜRDÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

"TL'nin değer kazandığını görüyoruz bu da borç stokunu azaltıyor. Ekonomideki gelişmelerle risk olan CDS 200 baz puan geri geldi. Büyümenin kendisi kadar istikrarı da önemsiyoruz. Enflasyon bu ülkede yaşayan her bir ferdin hayatına dokunuyor. Biz enflasyonun yüzde 30'lardan tek hanelere düşmüş bir hükümet olarak, faiz oranının yüzde 64 olduğu böyle bir dönemden 4,6'ya enflasyonu da 6.4'e düşürdüğümüz bir dönemi yaşadık. Faize karşı olduğumu söylemek boşuna değil. Boşuna konuşmuyorum ben. Şu anda karşımda ağırlıklı yatırımcılarımız var, girişimcilerimiz var. Birçoklarınızın faiz yükü altında nasıl ezildiğinizi biliyorum. Bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum.





"NE KADAR YATIRIMCI KAZANDIRDIN"

Yeri geldiği zaman Türkiye'yi bir faiz cennetine getirmekten bahsediyoruz ama öbür tarafta bankalarımız, gerek kamu gerek özel sektör bankaları ne kadar kâr etmişler bunu konuşuyorlar. Sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bu ülkeye onu söylesene. Ne kadar yatırımcı var ne kadar istihdam sağlıyoruz bir de bunu konuşun bakalım. Bunu konuşmuyorlar. Bana yatırım lazım istihdam, üretim, ihracat lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize karşıyım VİDEO





"YÜKSEK FAİZE KARŞIYIM"

Eğer bu 4 başlık yoksa hiçbir şey yok. Biz bununla övüneceğiz. Şu anda dünyaya bakalım Amerika'da faiz oranı ne, Japonya'ya bakalım faiz oranı ne? Eksi. Gelelim Avrupa'ya 1-2. İsrail, eksi. Bütün bunlar apaçık ortadayken biz yüksek faizlerle övünüyoruz. Birçok şirketimizi adeta batırmakla övünüyoruz. Arkadaşlar beni dinlerler dinlemezler.. Ben yüksek faize karşıyım." ifadelerini kullandı.