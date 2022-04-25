Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargı temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargı temsilcileriyle birlikte orucunu açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar programında yüksek yargı mensuplarıyla bir araya gelen Erdoğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi gerek hukuk sistemimizin gerek cumhuriyetimizin en köklü kurumları arasında yer almaktadır. Adaletin olmadığı yerde huzur, güvenlik, kalkınma olmaz. Türkiye özellikle 20 yılda gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde kendisini ateş çemberi dışında tutmayı başarmıştır.

Adalet sistemimiz FETÖ'cü unsurlardan temizledikçe demokrasimiz güçlendi. Millete dayatılan mevcut Anayasa pekçok kez revizyona uğramıştır. En köklü değişiklikleri biz yaptık.

"Sivil bir anayasa olmadıkça tartışmalar bitmeyecek"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle yönetimde çift başlılık sorununa son verdik. Ancak anayasamıza sirayet etmiş vesayetçi ruhu tamamen kaldıramadık. Hemen herkes mevcut anayasanın ruhuyla bütünlüğünü yitirmiş bir metin olduğunu kabul ediyor. Sivil bir anayasa olmadıkça tartışmalar bitmeyecektir."