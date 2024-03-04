Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiryakos Miçotakis'in doğum gününü kutladı
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine devam ediyor.

Bugün çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

Doğum gününü tebrik etti

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.

İlk telefon Niçotakis'ten geldi

Yunanistan Başbakanı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni doğum gününü arayarak kutlamıştı.

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