Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiryakos Miçotakis'in doğum gününü kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine devam ediyor.
Bugün çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Miçotakis ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.
Doğum gününü tebrik etti
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.
İlk telefon Niçotakis'ten geldi
Yunanistan Başbakanı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni doğum gününü arayarak kutlamıştı.
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