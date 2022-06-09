Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan adaları silahalandırmaktan vazgeçmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaları silahlandıran Yunanistan'a uyarıda bulundu. Sert ifadeler kullanan Erdoğan, "Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Seferihisar'daki Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü’nde kameraların karşısına geçti.

Gündeme yönelik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'la yaşanan adalar sorununa değindi.

Yunan siyasetçilerin pervasızlıkla gerçeklikten uzak, hukaka aykırı sözlerler gündem olmaya çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, adaların silahlandırılması konusunda net bir uyarı yaptı.

"Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum"

Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye ve uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet eden Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkelerinin kaynaklarını enerjilerini ve vakitlerini asla güçlerinin yetmeyeceği hayallerle heba edenler tarih önünde bunun hesabını mutlaka verecektir. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Şaka yapmıyorum

"Türkiye kimsenin hakkını çiğnetmez"

Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. Gayri askeri statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde bir anlama sahip değildir. Sayın Miçotakis heralde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Yunanistan aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı hala sürdürüyor. NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son 2 yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Türkiye kimsenin hakkını hukukunu çiğnemez. Ama kendi hakkını hukukunu da kimseye çiğnetmez.

"Aklınızı başınıza alın"

Esasen bu ülke kurulduğu tarihten beri hep birilerine sırtını dayıyarak birilerinin hesaplarına alet olarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz kendine gel. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır."