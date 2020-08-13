Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı hakkı istemesinin komik ve temelsiz olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye, bölgede hem sahada hem de masada tavrını net bir şekilde ortaya koydu: Hiçbir hakkımızdan vazgeçilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir. Türk kıyılarına 2 kilometre... Yunan ana karasına ise mesafe 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek, akılla izah edilemez. 10 kilometrelik bir adanın 40 bin kilometrelik deniz alanına sahip olması uluslararası hukuk açısından komik ve temelsizdir. Buradan Yunanistan'ı, Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye davet ediyorum. Kazan kazan temelli bir formül bulunabilir. Biz gereksiz macera peşinde değiliz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan art niyetlidir VİDEO





"BİZİM HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZDAN RAHATSIZ OLUYORLAR"

Türkiye'nin dış siyasette daha aktif, daha kararlı bir tavır takınması, birilerini rahatsız etmektedir. Bölgemizi kardeş kavgasına sürüklemeye çalışanlar, Türkiye'nin politikalarından rahatsız oluyorlar. Bizim haklarımıza sahip çıkmamızdan rahatsız oluyorlar.

Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garanti altına alması iç ve dış politikada turnusol kağıdına dönüşmüştür.

CHP Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir. CHP'li vatandaşlarımız oy verdikleri partilerinin savrulmasını sandıkta soracaktır.

Bizim için önemli olan CHP'nin ve diğerlerinin savunduğu tezler değil, milletimizin nasıl baktığıdır. 83 milyonun tamamı devletimizin attığı adımları desteklemektedir.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de ne yaptıysa meşru temellerle ve Libya ile yapılan mutabakat çerçevesinde yapılmıştır. Rum kesimi 2003 yılından beri adayı tapulu malı gibi görüyor, hiçbir hakkı olmadığı deniz yetki alanlarında petrol doğalgaz aramaya yönelik imtiyaz ruhsatı veriyor. Bu sahalardan bazıları ise Türkiye ile çakışıyor.

Hukuksuz adımların bir başkası da ülkemizi Antalya körfezine hapsetmektir. Son dönemde Doğu Akdeniz'e sahildar olmayan bir ülkenin kışkırtmasıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz.

Kimse kendisini dev aynasında görmemeli, şov peşinde koşmamalı. Türkiye olarak Yunanistan ile sorunların çözümü diplomasi masasında aradık. Buradan şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Bizim kimsenin hakkın gözümüz yok ama hakkımızı yedirtmeyiz. Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini dışlayan hiçbir girişimin başarı şansı yoktur.





"ÇÖZÜMÜN YOLU DİYALOGTUR"

Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalogtur. Gerilim aramıyoruz. Benim Batı Trakya'daki kardeşlerime saldıranlar şunu bilmelidir ki bunun hesabını uluslararası hukukta ve diğer yöntemlerle verirler.

Avrupa Birliği azınlıkların hukukunu koruyor mu korumuyor mu?

Biz sadece adalet ve hakkaniyet istiyoruz. Tüm muhataplarımızın haklarına saygı göstermelerini bekliyoruz. "