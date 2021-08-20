Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından dünya liderleri arasında diplomasi trafiği de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER VE GÖÇ MESELESİ ELE ALINDI

Afganistan'ın bir kez daha kritik bir dönemden geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini, kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini, Taliban'ın bazı Cumhuriyet liderleriyle geçiş dönemi için görüşmelerde bulunmasını bu bakımdan umut verici bulduklarını ifade etti.

GÖÇ BASKISININ ARTMASININ, HERKES İÇİN CİDDİ BİR MEYDAN OKUMA TEŞKİL EDECEĞİ VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da geçiş dönemi tesis edilemezse, zaten üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağına, bu durumun herkes için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğine dikkati çekti.

Avrupa Birliği'nin Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğunu, bu bakımdan İran'la temas halinde olduklarını ve İran'la sınırlarda ilave önlemler aldıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç konusunda iş birliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

"AB'NİN TÜRKİYE'Yİ GÜVENLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKE İLAN ETMESİ, ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ ORTADAN KALDIRMIYOR"

Avrupa Birliği'nden 18 Mart Mutabakatından kaynaklanan yükümlülüklerini samimi bir şekilde yerine getirmesini beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi güvenli üçüncü ülke ilan etmenin uluslararası yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını, bu konuda samimi bir işbirliği sergilenmesini beklediklerini ifade etti.



