Cumhurbaşkanı Erdoğan-Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesi Yunan Başbakan Miçotakis ile kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin devamlılığıyla ilgili dostluk mesajları verdi. Diyalog kanallarının açık tutulacağını söyleyen Erdoğan, “Sorunlarımızı samimi diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk dahilinde çözme irademize bağlıyız” dedi.

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AA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da.

Miçotakis ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.08'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan Miçotakis'i havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

Askerleri selamlayan iki lider, daha sonra görüşmeye çekildi.

Görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya gelen Miçotakis'in ziyaretinde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirildi.

İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulan ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer aldı.

Mavi kravat detayı

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı kravatın mavi olması dikkat çekti.

Kravatın rengi bir dostluk mesajı olarak algılandı.

"İkili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var"

Öte yandan baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Başbakan Sayın Miçotakis ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin 5. toplantısında aralık ayında Atina'yı ziyaret etmiştim. Bu müşterek anlayışı, Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi ile de kayıt altına almıştık. İade-i ziyaret bu mutabakatın bir yansımasıdır. Görüşmelerimizde ikili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. Geçen yıl 6 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefi ile çalışıyoruz.

"Sorunlarımızı samimi diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk dahilinde çözme irademize bağlıyız"

Deprem kuşağındaki ülkelerimiz tabii afetler konusunda komşuluk hukukunun gereğini yerine getirmiş, birbirinin yardımına ilk koşan ülkelerden olmuşlardır. Görüşmelerimizde Türk-Yunan ilişkilerindeki birbiriyle bağlantılı sorunları da ele aldık. Sorunlarımızı samimi diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk dahilinde çözme irademize bağlıyız. FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütleri ile mücadele de gündemimizde üst sıralardaydı. Terör örgütlerine bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. Yunanistan'dan beklentimizi Sayın Başbakan ile bir kez daha paylaştım. Azınlık konusunu dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adımın atılması, tüm bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir.

"Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarını açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz"

Görüşmelerimizde Gazze'deki soykırım başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda da fikir teatisinde bulunduk. Filistinli kardeşlerimiz adına Sayın Başbakan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin'in tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.



(İkili iyi ilişkiler) Bu bir süreçtir. Daha fazla netice vermesi için titizlikle ilerletilmesi gerekir. Her görüşmemizde işbirliğinin geleceğine dair ümitlerimiz artıyor. Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarını açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz. Türkiye, kültürel mirasın korunması noktasında örnek alınan ülkedir. Kariye Camiimizi 2020 kararıyla titiz restorasyonla yeniden ibadete açtık. UNESCO kültür varlığı olan her bir eserin korunmasına büyük önem veriyoruz. Biz pozitif gündeme, bu somut fikrilere yoğunlaşmakta kararlıyız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)