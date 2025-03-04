Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor..

Bu kapsamda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine dikkat çekti..

MİÇOTAKİS'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayan göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in doğum gününü kutladı.

İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VURGUSU

İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iş birliğini, iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde daha da geliştirmek için birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi.