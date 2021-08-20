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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüşecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüşecek

    Telefon görüşmesi yapacağı aktarılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Afganistan meselesini değerlendirecek.
    • REUTERS
    • 20.08.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 11:16
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    Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından dünya liderleri arasında diplomasi trafiği de başladı.

    Çeşitli ülkelerin liderleri, Afganistan meselesi hakkında görüş alışverişlerinde bulunuyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da diplomasi trafiğine Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i aldı.

    AFGANİSTAN GELİŞMELERİ ELE ALINACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeleri ele alacağı aktarıldı.

    GÖRÜŞME, AKŞAM YAPILACAK

    Göçmen sorununun konuşulacağı görüşmenin, TSİ 19.30'da gerçekleşmesinin planlandığı belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis le görüşecek #1

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