Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüştü

Yunanistan dün kritik seçimlerini gerçekleştirdi.
Hükümetin kurulamamasının ardından ikinci kez düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 40,5'inin alan Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi seçimin galibi oldu.
Miçotakis'in seçimleri kazanmasının ardından üstü düzey bir görüşme gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Seçimleri kazanmasından ötürü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.
İkili ilişkilerin önemine vurgu yapıldı
Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.