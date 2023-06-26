Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik etti.

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Yunanistan dün kritik seçimlerini gerçekleştirdi.

Hükümetin kurulamamasının ardından ikinci kez düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 40,5'inin alan Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi seçimin galibi oldu.

Miçotakis'in seçimleri kazanmasının ardından üstü düzey bir görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Seçimleri kazanmasından ötürü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

İkili ilişkilerin önemine vurgu yapıldı

Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.