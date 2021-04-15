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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile 45 dakikalık görüşme gerçekleştirdi.
- AA
- 15.04.2021 - 16:32
- Güncelleme : 15.04.2021 - 16:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 45 dakika sürdü.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA EŞLİK ETTİ
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti VİDEO