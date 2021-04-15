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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile 45 dakikalık görüşme gerçekleştirdi.
    • AA
    • 15.04.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 16:48
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