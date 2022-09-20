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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi. Erdoğan, "Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 18:42
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 18:49
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    Yoğun diplomasi trafiğini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha dünyaya seslendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta mesajlar verdi. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ve önerilerini iletti.

    "Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak biz yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın, BM'nin kurumlarının bu acımasızlıklara artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiştir. Geçen hafta 9 haftalık Asım bebek ve 4 yaşında Abdulvahab Yunan güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir."

     

    Ayrıntılar geliyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Ege yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Ege yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Ege yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Ege yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir #4


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