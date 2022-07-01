Türkiye hava sahasını 147 kez ihlal eden Yunanistan’ı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan ile savaşa girelim diye bir derdimiz yok. Yunanistan verrdiği sözlerde durmuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'daki NOTA zirvesinden döndü, Türkiye'de birbiri ardına önemli mesajlar verdi.

Cuma namazı sonrası zirveyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 147 kez Türkiye hava sahasını ihlal eden Yunanistan'a gerekli cevabın verildiğini bir kez daha dile getirdi.

"Savaşa girelim diye bir derdimiz yok"

“Yunanistan ile savaşa girelim diye bir derdimiz yok. Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor, sıkıntı burada." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çok kısa bir süre içerisinde 147 kere hava ihlali yaptılar. Biz eğer komşuysak, eğer dostsak, eğer barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı niye ihlal ediyorsunuz? Böyle bir ihlal yaparsanız, benim hava kuvvetlerim de size gerekli olan görüntüyü verecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor VİDEO







"İhlallere devam edecek olursa..."

Bunu yapmazsa benim vatandaşlarım ne der? Bizim silahlı kuvvetlerimiz nerede demez mi? Onun için de silahlı kuvvetlerimiz üzerine düşen görevi yapmaktadır. Hava sahası ihlalleri devam edecek olursa, aynı şekilde bize düşen görevi yerine getirmeye devam ederiz."

"Biz şu anda barışı düşünmüyoruz"

NATO zirvesindeki birçok liderin Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile barışması için araya girmek istediğini aktaran Erdoğan, "Miçotakis NATO toplantısında terör konusunda Türkiye'nin yanında olarak hakkı teslim etmiştir. Birçok lider bizi barıştırmak için gayret sarf ettiler. Biz de şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz dedik. Gelecekte şartlar neyi getirir neyi götürür, buna göre bakar, ona göre de değerlendirmesini yaparız.” dedi.