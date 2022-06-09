Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a yönelik mesajlarını yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik adımlarına karşı yaptığı konuşmanın Yunanca metnini Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Seferihisar'da düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Yunanistan'la yaşanan sorunlara değindi.

Yunanca ve İngilizce paylaşım

Sert uyarılarda bulunan Erdoğan, akşam saatlerinde burada verdiği mesajları Twitter hesabından yaptığı Yunanca ve İngilizce paylaşımlarla yineledi.

Erdoğan gün içerisinde konuya ilişkin yaptığı konuşmanın şu kısımlarını Yunanca ve İngilizce tekrarlayarak altını çizmiş oldu:

"Uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz"

Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz.

Gayriaskeri statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde bir anlama sahip değildir. Sayın Miçotakis heralde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil.

Yunanistan aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı hala sürdürüyor.





"Türkiye kimsenin hakkını hukukunu çiğnemez"



NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son 2 yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık.

Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Türkiye kimsenin hakkını hukukunu çiğnemez. Ama kendi hakkını hukukunu da kimseye çiğnetmez.

"Aklınızı başınıza alın"

Esasen bu ülke kurulduğu tarihten beri hep birilerine sırtını dayıyarak, birilerinin hesaplarına alet olarak benzer hamleler yapmıştır.

Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz; kendine gel.

Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır."