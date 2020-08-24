Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın NAVTEKS ilanıyla ilgili, "Yunanistan'ın böyle bir ilana hakkı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, Giresun'da yaşanan sel felaketinde yaralılara şifa, yaşamını yitirenlere de Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A NAVTEKS YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yeniden NAVTEKS ilan eden Yunanistan'a sert sözlerle yüklendi.

Yunanistan'ın bu ilanı, tüm gemilerin kıyı ve seyrini tehlikeye atan bir şımarıklıktır diyen Erdoğan, NAVTEKS ilanı için de "Böyle bir hakları yok" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın bölgede NAVTEKS ilanına hakkı yoktur- İZLE

"YUNANİSTAN'I TÜRK DONANMASININ ÖNÜNE ATANLAR, YARIN YAŞANACAK BİR SIKINTIDA ORTADA GÖRÜNMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Yunanistan yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir edayla kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Yunanistan'ın böyle bir ilana hakkı yoktur. Bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyrini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak sıkıntıda ortada görünmeyeceklerini Yunanlı komşularımızın bilmesini mülahaza ediyoruz. Bu bölgede hakkını ve hukukunu korumak konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuçlara katlanmaya çalışanlar Navteks'te karşımıza çıkacaklardır."



