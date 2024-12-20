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AA

Mısır'da görüşmeleri tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.

ERDOĞAN: ALDIĞIMIZ KARARLARIN BÖLGEMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün dost ve kardeş Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük. Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.