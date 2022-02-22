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    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor

    Gine ziyaretini iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu gece saatlerinde Türkiye'ye döneceği öğrenildi.
    • AA
    • 22.02.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 18:07
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü 3 Afrika ülkesine ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti, ardından da Senegal'de temaslarda bulundu.

    Erdoğan'ın bir sonraki durağı, 2 ülkedeki temaslarının ardından Gine olacaktı.

    İPTALİN NEDENİ 'NATO LİDERLER ZİRVESİ'

    Yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretini erteledi.

    Erdoğan'ın, bu gece saatlerinde yurda döneceği açıklandı.

    Ayrıca giderek büyüyen Rusya-Ukrayna krizine dair bölgede nasıl adımlar atılacağına dair çalışmalar yürütülecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor #1


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