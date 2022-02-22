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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor
Gine ziyaretini iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu gece saatlerinde Türkiye'ye döneceği öğrenildi.
- AA
- 22.02.2022 - 17:38
- Güncelleme : 22.02.2022 - 18:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü 3 Afrika ülkesine ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti, ardından da Senegal'de temaslarda bulundu.
Erdoğan'ın bir sonraki durağı, 2 ülkedeki temaslarının ardından Gine olacaktı.
İPTALİN NEDENİ 'NATO LİDERLER ZİRVESİ'
Yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretini erteledi.
Erdoğan'ın, bu gece saatlerinde yurda döneceği açıklandı.
Ayrıca giderek büyüyen Rusya-Ukrayna krizine dair bölgede nasıl adımlar atılacağına dair çalışmalar yürütülecek.