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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ın konserini izledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ın konserini izledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın konserine eşi Emine Erdoğan ile katıldı.
    • 24.10.2022 - 22:10
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 22:16
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1977 yılında Müslüman olan ve bundan iki sene sonra ismini Yusuf İslam olarak değiştiren İngiliz müzisyenin konserine katıldı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

    İngiliz müzisyen, şarkı aralarında davetlilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Konserde birçok unutulmaz eserini seslendiren İngiliz müzisyen Yusuf İslam, bir saatten fazla sahnede kaldı.

    Yusuf İslam gitarını hediye etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan günün anısına Yusuf İslam’a vazo hediye ederken, eşi Emine Erdoğan ise kendisine çiçek takdiminde bulundu.

    Yusuf İslam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bugün çaldığı gitarı hediye etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam ın konserini izledi #1

    Hatıra fotoğrafı çektirdiler

    Konser Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yusuf İslam ve ailesinin yer aldığı hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

    Konsere Erdoğan çiftinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam ın konserini izledi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam ın konserini izledi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam ın konserini izledi #4


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