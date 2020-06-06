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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli için yeşillendirme istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli için yeşillendirme istedi
- AA & Ensonhaber
- 06.06.2020 - 16:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı'nda düzenlenen törene canlı olarak bağlandı.
Baraj hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan yeni konutların da ekrana getirilmesini istedi.
BEKİR BEY BURAYI HIZLANDIRMAMIZ LAZIM
Bölgede devam eden çalışmaları gören Erdoğan, "Maşallah. Burası, yeni Yusufeli. Adeta, denize nazır oluyor yeni Yusufeli. Şimdi bunun bütün peyzaj çalışmaları falan bittiği anda burası bir başka güzel olacak. Ağaçlandırma çalışmaları başlamış vaziyette. Bekir Bey burayı hızlandırmamız lazım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli için yeşillendirme istedi VİDEO
YEMYEŞİL OLACAK, SÖZ VERİYORUZ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Erdoğan'ın bu talimatı üzerine "Efendim bütün planımız programımız hazır. İnşaatların tamamlanmasıyla yemyeşil olacak. Söz veriyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun üzerine "Hızlandıralım ki, birdaha oraya geldiğimizde Yusufeli'yi ziyaret edelim." dedi.