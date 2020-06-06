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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli için yeşillendirme istedi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli için yeşillendirme istedi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuefli'nde yapılan konutların çevresinin yemyeşil olması konusunda Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye canlı yayında talimat verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.06.2020 - 16:07
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli için yeşillendirme istedi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı'nda düzenlenen törene canlı olarak bağlandı.

    Baraj hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan yeni konutların da ekrana getirilmesini istedi.

    BEKİR BEY BURAYI HIZLANDIRMAMIZ LAZIM

    Bölgede devam eden çalışmaları gören Erdoğan, "Maşallah. Burası, yeni Yusufeli. Adeta, denize nazır oluyor yeni Yusufeli. Şimdi bunun bütün peyzaj çalışmaları falan bittiği anda burası bir başka güzel olacak. Ağaçlandırma çalışmaları başlamış vaziyette. Bekir Bey burayı hızlandırmamız lazım." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli için yeşillendirme istedi VİDEO

    YEMYEŞİL OLACAK, SÖZ VERİYORUZ

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Erdoğan'ın bu talimatı üzerine "Efendim bütün planımız programımız hazır. İnşaatların tamamlanmasıyla yemyeşil olacak. Söz veriyoruz." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun üzerine "Hızlandıralım ki, birdaha oraya geldiğimizde Yusufeli'yi ziyaret edelim." dedi.

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