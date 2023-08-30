Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

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AA

Bugün Türk milletimizin göğsünü kabartan tarihi bir gün...

101 yıl önce kazanılan şanlı zafer, her yıl olduğu gini bu yıl da coşkuyla kutlanıyor.

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

Tüm yurtta bugün büyük zaferin coşkusu hakim.

Bağımsızlık için canını seve seve veren vatan evlatları, Anadolu'nun Türk yurdu olmaktan başka bir kaderi olmadığını tüm dünyaya gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti

Bu kapsamda çeşitli etkinlikler ve tebriklerin ardı arkası kesilmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Zafer'in 101'inci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Zafer'in 101'inci yılı tebriklerini aldı FOTO GALERİ