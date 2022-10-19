Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ise Rusya ve Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasilerler görüşmelerine devam ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Bartın'a gönderilen taziye mesajı için teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’da yaşanan maden patlaması dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’ye teşekkür etti.