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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ve BM arasındaki üçlü zirve sona erdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında yaklaşık 40 dakika süren üçlü zirve bitti.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 17:37
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ve BM arasındaki üçlü zirve sona erdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin daveti üzerine Ukrayna'ya hareket etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'de Zelensky tarafından karşılandı.

    Potoçki Sarayı'nda ikili ilişkileri ele alan iki liderin Potoçki Sarayı'ndaki basına kapalı şekilde gerçekleşen görüşmesinde, Ankara-Kiev ilişkilerinin tüm yönleri stratejik ortaklık düzeyinde ele alındı.

    Liderler arasındaki görüşme yaklaşık olarak 2 saat sürdü.

    Üçlü zirve sona erdi

    İkilli görüşmenin hemen ardından planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve BM Genel Sekreteri Guterres arasındaki üçlü zirve ise saat 16.50'de başladı.

    Yaklaşık 40 dakika sürdüğü belirlenen üçlü zirve sona erdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ve BM arasındaki üçlü zirve sona erdi #1

    Zirvenin ilk konusu Rusya- Ukrayna savaşı

    Üçlü zirvede, Rusa-Ukrayna arasındaki savaş Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracatı için atılabilecek adımlar görüşüldü.

    Liderlerin, üçlü zirve sonrasında ortan basın toplantısı düzelemeleri bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ve BM arasındaki üçlü zirve sona erdi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ve BM arasındaki üçlü zirve sona erdi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ve BM arasındaki üçlü zirve sona erdi #4


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