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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ve BM arasındaki üçlü zirve sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ve BM arasındaki üçlü zirve sona erdi
- Haber Merkezi
- 18.08.2022 - 17:05
- Güncelleme : 18.08.2022 - 17:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin daveti üzerine Ukrayna'ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'de Zelensky tarafından karşılandı.
Potoçki Sarayı'nda ikili ilişkileri ele alan iki liderin Potoçki Sarayı'ndaki basına kapalı şekilde gerçekleşen görüşmesinde, Ankara-Kiev ilişkilerinin tüm yönleri stratejik ortaklık düzeyinde ele alındı.
Liderler arasındaki görüşme yaklaşık olarak 2 saat sürdü.
Üçlü zirve sona erdi
İkilli görüşmenin hemen ardından planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve BM Genel Sekreteri Guterres arasındaki üçlü zirve ise saat 16.50'de başladı.
Yaklaşık 40 dakika sürdüğü belirlenen üçlü zirve sona erdi.
Zirvenin ilk konusu Rusya- Ukrayna savaşı
Üçlü zirvede, Rusa-Ukrayna arasındaki savaş Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracatı için atılabilecek adımlar görüşüldü.
Liderlerin, üçlü zirve sonrasında ortan basın toplantısı düzelemeleri bekleniyor.