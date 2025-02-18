Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Anıtkabir'i ziyaret eden Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmeden önce eşi Olena Zelenski ile birlikte Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı.

ZELENSKY, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Zelensky daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Beştepe'ye hareket etti.

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelensky görüşmesi Beştepe'de başladı.

İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması bekleniyor.