Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar, 21'inci gününde de devam ediyor.

Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky'e Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya getirme çabalarını sürdüreceğini belirtti.

SAVAŞIN DEVAM ETMESİNİN KİMSEYE FAYDASI OLMADIĞINI İFADE ETTİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.

PUTİN İLE BİR ARAYA GETİRME ÇABALARINI SÜRDÜRECEĞİNİ BELİRTTİ

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.

Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.