Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile telefonda görüştü

Zelensky ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen kayıplar için başsağlığı dilerken, ateşkes için çabaların sürdüğünü iletti.

Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı askeri operasyon, 3'üncü gününde de devam etti.

Bölgedeki olaylar, liderler arasındaki diplomasi trafiğini de etkiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGEDEKİ SON DURUM ELE ALINDI

İletişim başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve bölgedeki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus saldırılarında hayatlarını kaybeden Ukrayna vatandaşları için baş sağlığı dilerken, yaralı olanlara acil şifa temennisinde bulundu.

ATEŞKES İLANI İÇİN ÇABA GÖSTERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Görüşmenin ardından Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürünü iletti.

"ASKERİ-İNSANİ DESTEK BUGÜN SON DERECE ÖNEMLİDİR"

Zelensky, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için askeri-insani destek bugün son derece önemlidir. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak!"