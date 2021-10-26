Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye ile ilişkilerinin de normalleşmesi önünde engel kalmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti devam ediyor.

Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdikten sonra Zengilan iline geçerek tarım uygulama alanlarını ziyaret etti.

İki lider daha sonra ortak basın toğlantısında kameraların karşısına geçti.

"SAMİMİ İRADE KOYARSA İLİŞKİLER NORMALLEŞİR"

Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı barış için zeminin hazır olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir. Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engel kalmayacaktır. Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içerisinde yaşayacak parlak gelecek mümkündür." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zengilan'da VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"HER BABA YİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR"

"4.5 aylık aradan sonra işgalden azat edilen bu güzel bölgede, Fuzili'den sonra Zengilan'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.

Gerçekten bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerle kısa süre içerisinde Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, süratle geliştiğini görmek her baba yiğidin, siyasetçinin karı değildir. Buradan ayrılmış, ayrılmak zorunda bırakılmış kardeşlerim için müjdeyi vermek mümkün olacak. İnanıyorum ki ayrılmak zorunda kaldıkları bu topraklara dönme imkanı bulacaklardır.

"DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu yollar bölgede gelişecek çok boyutlu taşımacılığın köşe taşlarını oluşturuyor. Gerek trenler, viyadükler, otoyollar buradaki canlılığın ne konumda olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. İlham kardeşimi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye olarak bu çabalarda üzerimize düşeni yapmaya, kardeş Azerbaycan'a destek olmaya devam edeceğiz.

İlham kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkileri ele aldık. Enerji, ulaşım ve Karabağ'ın kalkınmasıyla ilgili projelerde mevcut durumu değerlendirme imkanı bulduk.

Hepsinden öte Şuşa beyannamesiyle ilişkilerimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk. Azerbaycan bölgenin gerçek kapasitesinin hayata geçirilmesini engelleyeni şanlı zaferiyle sona erdirdi."





İlham Aliyev'in konuşması:

"HAVAALANININ AÇILIŞI BİRLİĞİMİZİN GÜCÜNÜ GÖSTERİR"

"Bizim ilişkilerimizi resmen müttefiklik seviyesine kaldırmıştır. Bugün Havalimanının açılışında bizim birliğimizi gücümüzü gösterir. Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirinin yanındadır. Bugün Azerbaycan halkı haklı olarak teşekkürünü bildirir. Azerbaycan'da herkes sizi sever. Bizim zaferimiz için büyük adım attınız.

Siz bu yakınlarda Afrika'nın 4 ülkesinde resmi ziyarette bulundunuz. Ondan sonra buraya gelip Azerbaycan halkıyla birlikte burada olasınız. Bu kardeşlik, dostluk göstergesidir. Türkiye, Azerbaycan tüm dünyaya bir mesajdır. Bizim birliğimiz sarsılmaz ve ebedidir. Dünya çapında Türkiye-Azerbaycan kardeşliği işbirliği önemlidir.

"ÖZ KARDEŞİM ÖYLE BİR CEVAP VERDİ Kİ.."

Hiç kimse Türkiye'nin öz iradesine dikte edemez. Türk halkının çıkarlarını gururunu koruyan lider buradadır. Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir.

Gelecek ay Azerbaycan Türk konseyinde başkanlığı Türkiye verecek. Türk devletleri arasındaki işbirliği ve kardeşlik daha da güçlenecektir. Bütün Türk dünyası için yeni imkanlar açılacaktır."