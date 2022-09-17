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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye damga vuran fotoğrafı yorumladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye damga vuran fotoğrafı yorumladı

    Özbekistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye damga vuran fotoğrafı yorumladı. Erdoğan, "Sohbetimiz hepsinin hoşuna gitti, güzel bir anı oldu." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 18:02
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret öncesinde Özbekistan'da gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

    Fotoğrafın hikayesini anlattı

    Erdoğan'a bütün liderlerin bir arada olduğu, zirveden yansıyan samimi fotoğraf soruldu.

    Fotoğrafın hikayesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça’ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye damga vuran fotoğrafı yorumladı #1

    Altılı masaya gönderme

    Erdoğan’ın cevabı üzerine, “O kare üzerine “Masa böyle kurulur” ya da “Diğer masadakiler dağılabilir” şeklinde yansımalar oldu, yorumlar yapıldı.” ifadeleri hatırlatıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Ama biliyorsunuz bizimki altı kişilik masa değil…" yanıtını verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye damga vuran fotoğrafı yorumladı #2


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