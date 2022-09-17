Özbekistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye damga vuran fotoğrafı yorumladı. Erdoğan, "Sohbetimiz hepsinin hoşuna gitti, güzel bir anı oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret öncesinde Özbekistan'da gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Fotoğrafın hikayesini anlattı

Erdoğan'a bütün liderlerin bir arada olduğu, zirveden yansıyan samimi fotoğraf soruldu.

Fotoğrafın hikayesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça’ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu." dedi.

Altılı masaya gönderme

Erdoğan’ın cevabı üzerine, “O kare üzerine “Masa böyle kurulur” ya da “Diğer masadakiler dağılabilir” şeklinde yansımalar oldu, yorumlar yapıldı.” ifadeleri hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Ama biliyorsunuz bizimki altı kişilik masa değil…" yanıtını verdi.