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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli tünelini hizmete açtı

    3 milyar 404 milyon bedelle tamamlanan tünellerin Zonguldaklılara hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zonguldak-Kilimli arasındaki mesafe 40 dakikadan 5 dakikaya inecek” dedi.
    • AA
    • 05.02.2022 - 15:33
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli tünelini hizmete açtı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

    İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa seslenen Erdoğan, “Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Nasip değilmiş.” dedi.

    “Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    “40 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA İNECEK”

    “Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Zonguldak'ı eserlerle donatarak büyük ve güçlü ve güçlü bir Türkiye haline getirmeye kararlıyız. Bu tünelin adını, bu şehrin evladı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik. Teoman Duralı, 1 ve 2 tünellerinin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Bu tünellerle birlikte Zonguldak-Kilimli arasındaki mesafe 40 dakikadan 5 dakikaya inecek. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde kat edilen mesafelerin çok büyük bir kısmında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Cumhuriyet tarihinde yapılan eserlerin kat kat fazlasını hayata geçirdik. Şimdi yeni bir kalkınmanın eşiğindeyiz.”

    Zonguldak-Kilimli Tüneli hizmete açıldı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli tünelini hizmete açtı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli tünelini hizmete açtı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli tünelini hizmete açtı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli tünelini hizmete açtı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli tünelini hizmete açtı #5

    Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri 5 Şubat'ta açılıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli tünelini hizmete açtı #6


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