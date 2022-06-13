Karadeniz'de yapılan keşfin Türkiye'nin stratejik önemini artırdığı belirten Erdoğan, "Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik" dedi.

Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda Karadeniz gazı için denize ilk boru indirildi.

Düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Kendi sondaj filosuna sahip sayılı ülkelerden olduğumuzu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. sondaj gemisinin adını da açıkladı:

"4.sondaj gemimizin adı: Abdülhamid Han"

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı keşfin stratejik önemini artırmıştır. Kendi sondaj filosuna sahip sayılı ülkelerdeniz.

Şimdiye kadar 3 adet sondaj gemisi ile iki adet sismik araştırma gemisini envanterimize kattık. Sondaj gemisini 4'e çıkardık. Mevcutla yetinmiyoruz. Yeni gemilerle filomuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Bu dördüncü gemimizle filomuzu çok çok güçlü hale getirdik.

Dördüncü sondaj gemimizin adının Abdülhamid Han olmasına karar verdik. Mersin Taşucu'nda teknik hazırlıkları yapılıyor. Doğu Akdeniz'de de mevcudiyetimizi hissettiriyoruz. Kıbrıs Türkleri'nin hakkını her alanda savunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4.sondaj gemisinin adını açıkladı VİDEO

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"İlk boruları denize indiriyor, ilk kaynağımızı yapıyoruz"

"Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğalgaz keşfi olan Karadeniz Gazı'nda kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıl önce müjdemizi açıkladığımızda bir hedef belirlemiş, yerli gazımızın 2023 yılında milletimizin hizmetine sunulacağını belirtmiştik. Deniz tabanı etüt çalışmalarını bitirirken, teslimatı uzun sürecek ekipmanların siparişini verdik. Teslimatlaırmızı almaya başladık. Yavuz Sondaj Gemimiz açılan kuyulardaki gaz akışını ölçecek sistemleri yerleştiriyor. Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmına boru serimini yapacak gemi Türkiye'ye ulaştı. Bugün ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.

"Derin deniz tarafında da ilk kaynak önümüzdeki ay"



Derin deniz tarafında da ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız. Karadaki boru hattının da yapımına başlıyoruz. Bu projenin ilk etabında doğalgaz işleme tesisine gelen gazın ölçümlenmesi için Batı Karadeniz Gaz Ölçüm İstasyonu'nu Batı Karadeniz Doğalgaz Boru Hattı Faz-1 'i inşa ediyoruz.

"Son sevkiyatın bu ay içinde tamamlanması bekleniyor"

'Kömürün başkenti' olarak bilinen, son keşifle doğalgazın da başkenti olarak anılmaya başlayan Zonguldak'ın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre ilerliyor. Şu ana kadar 12 metre uzunluğunda yaklaşık 21 bin borunun limana indiği Filyos'ta, son sevkiyatın da bu ay içinde tamamlanması planlanıyor.

"Günde 10 milyon metreküp gazı, millli iletim sistemine aktaracağız"

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğalgaz şebekesine verilecek.

Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak. Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

Enerji fiyatları

Enerji fiyatlarındaki tırmanma enflasyon oranlarına da yanısıdı. Şu an küresel ekonominin temel sorunu enerji arzını sağlamak ile enflasyonu dizginlemektedir. Bu dönemde vatandaşlarımızı korumak için destek mekanizmalarını devreye aldık. Küresel riskleri minimalize etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yakın çevresi zengin hidrokarbon kaynakları ile dolu bir ülke olarak altına bakılmak bir taş bırakmamakta biz kararlıyız."







