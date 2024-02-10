Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta katıldığı mitingde "Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın da merkezi haline getirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Yerel seçim heyecanı sürerken AK Parti adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Bir yandan ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan bir yandan da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Zonguldak'ı doğalgazın da merkezi haline getireceğiz"

Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın da merkezi haline getireceğini söyleyen Erdoğan, şu şekilde konuştu:

"Kendi gemilerimizle sismik arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar diyen çapsızlara aldırmadan, parayı Karadeniz ve Akdeniz'in sularına gömüyorlar diyen gafillere kulak asmadan ne dedik? Bulanlar, ancak arayanlardır düsturuyla arama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın da merkezi haline getirmekte kararlıyız. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar:

"Bize böyle sahip çıktığınız müddetçe bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz"

Şehre gelişimizden itibaren bizleri hasretle bağrına basan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Görüyorum ki miting alanımız büyümüş, genişlemiş. Yeni meydanımız maşallah şehrimize de çok yakışmış.

Ama Zonguldak'la aramızdaki sevda çok daha fazla büyümüş. Allah hepinizden, tüm Zonguldak'tan razı olsun diyorum. Evelallah siz bize böyle samimiyetle sahip çıktığınız müddetçe bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz.

"PKK'lı alçakların DHKP-C'lilerin tehditleri bize sökmez"

Zonguldaklı kardeşlerimiz bizim yanımızda dağ gibi durduğu sürece Türkiye Yüzyılı'nın inşasını kimse engelleyemez. Zonguldak, bizim yoldaşımız olduğu müddetçe ne FETÖ'cü hainlerin ne DEAŞ'lı canilerin ne PKK'lı alçakların ne de DHKP-C'lilerin tehditleri bize sökmez. Ne diyor şair, "Cehennem olan gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz, cihan yıkılsa bu cephe sarsılmaz."

"İlkelerimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor"

Zonguldaklı kardeşlerimizle bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Elbette bunun için şu ilkelerimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

"Allah'ın izniyle kimse bize zincir vuramaz"

Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle kimse bize zincir vuramaz, bizim önümüzü kesemez, hedeflerimize ulaşmaktan bizi geri bırakamaz. Rabbim dirliğimizi, şu beraberliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Her birinize meydanlara sığmayan şu büyük aşkınız için en içten şükranlarımı sunuyorum.

"Ücretsiz doğalgaz desteğimizi halen sürdürüyoruz"

Şehrimize en son bundan sadece 9 ay önce, 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Ziyaretimizde milletimizin asırlık hayallerinden olan Karadeniz Doğalgazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Filyos'taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğalgaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani, vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını devlet olarak biz ödedik.

"Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz"

Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz tüketiminin bila bedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız.

"Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın da merkezi haline getirmekte kararlıyız"

Sadece bununla da yetinmiyoruz. Kendi gemilerimizle sismik arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar diyen çapsızlara aldırmadan, parayı Karadeniz ve Akdeniz'in sularına gömüyorlar diyen gafillere kulak asmadan ne dedik? Bulanlar, ancak arayanlardır düsturuyla arama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın da merkezi haline getirmekte kararlıyız. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz.

"Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti"

Karadeniz doğalgazının ardından şimdi de Gabar'da bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol, bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsanız muhalefet cenahı, bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfimizi alaya almışlardı. Peki sonra ne oldu? Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla müjdeye dikkat, 35 bin varili geçti.