Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Ziya Gökalp'in şiirini okudu

Uzun Mehmet Camii'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi kariyerinde dönüm noktası olan Ziya Gökalp'in "Asker Duası" şiirini bir kez daha okudu.

Zonguldak’ta yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camii hizmete açıldı.

Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ay hapis cezası aldığı Ziya Gökalp'in şiirini bir kez daha okudu.

“Uzun Mehmet Camii’nde günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Şehirlerimize kazandırdığımız her bir caminin ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olduğuna inanıyorum.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında “Asker Duası” şiirini kısaca seslendirdi.

“CAMİLER KIŞLAMIZ, MÜMİNLER ASKER”

Erdoğan, “Ne diyor Ziya Gökalp; minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu, dinimi bekler. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber…” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzun Mehmet Camii’nin açılışında meşhur şiiri okudu VİDEO





“BİZ TOPRAKLARI KANIMIZI DÖKEREK…”

Ayasofya, Çamlıca ve Taksim’deki camilerin abide eserler olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Biz toprakları kanımızı dökerek, İstiklalimizin camilerimizden ezanlarını eksik etmeyen semamızda bayrağımızı dalgalandırarak vatan kıldık. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması bu bakımdan önemlidir. Çamlıca Camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde inşa edilen Millet Camii ile Ulus’ta ibadete açılan Melike Sultan Camisi de Ankara'daki abide eserlerdir. Taksim Camimiz de İstanbul'un bu tarihi bölgesinde medeniyetimizin mührü olarak hizmet verecektir. Uzun Mehmet Camisini de aynı duygularla hizmete açıyoruz.” şeklinde konuştu.