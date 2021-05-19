Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zulme karşı en yüksek eda ile haykıracağız

Türkiye'nin İsrail zulmüne yüksek sesle karşı çıkmasını eleştirenlere işaret eden Erdoğan, "Bu şekilde konuşmayın diyorlar. Ne yapmalı, alkış mı tutmalı" diyerek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda gençlerle buluştu.

Erdoğan'ın gündeminde, İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı saldırıları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in masum sivilleri hedef almasına bir kez daha sert tepki gösterdi.

"NE YAPMALI, ALKIŞ MI TUTMALI"

Masum insanların ağır silahlarla öldürüldüğünü belirten Erdoğan, demokrasi ve insan haklarından bahseden ülkelerin katliama sessiz kaldığına dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail vahşetini eleştiren söylemlerini "Yahudi karşıtlığı" şeklinde görerek kınadıklarını belirtmişti.

Washington'a yanıt veren Erdoğan, "Ne diyorlar? Erdoğan bu şekilde konuşmamalı. Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız." dedi.

Erdoğan: Zulme karşı en yüksek eda ile haykıracağız ViDEO

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"DEMOKRASİ DERSİ VERENLER SESSİZCE SEYREDİYOR"

"İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Filistin topraklarında başlayan katliamlar, sürgünler, baskınlar, haydutluklar son haftalarda yeniden zirve yapmıştır.

Herkesin gözü önünde çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor. On binlerce insanın evleri başlarına yıkılıyor. Dünyaya demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ve devletler ise bu zulmü sessizce seyrediyor.

"NE DİYORLAR, ERDOĞAN BU ŞEKİLDE KONUŞMAMALI"

Öbür taraftan bize de ne diyorlar? Erdoğan bu şekilde konuşmamalı. Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız. Zira biz, 'Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem' diyerek yola çıktı. Çünkü biz kanayan bir yara gördük mü ciğerimiz yanar.

İşte Filistin'de gördüğünüz gibi 8 yaşında, 10 yaşındaki çocuğun babası, annesi, kardeşleri şehit ediliyor. O çırpınarak, ağlayarak onların arkasından gidiyor ve şu ifadeye bakın: 'Baba yolun açık olsun.' Babası için şehadete kavuştuğu bu yolculukta 'yolun açık olsun' diyecek kadar bizim şuurumuz var. Biz de o yavruyla beraber bu şehadet yoluna çıkanlara 'yolunuz ve yolumuz açık olsun' diyoruz."

"HAKLININ GÜÇLÜ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Birileri şöyle demiş, böyle demiş. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren; eğer hak, adalet, demokrasi diyorsak gereğini yapacacağız. Güçlüyüm, öyleyse haklıyım. Hayır. Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var.

Son nefesini her masum çocuğun feryadı, evi başına yıkılan her masum insanın çığlığı dünyadaki tüm siyasi, ideolojik, ekonomik çıkar hesaplarını kökünden sarsmaya yeterli olmalıdır. Kudüs'te, Gazze'de ve diğer tüm Filistin şehirlerinde ölen çocuklar değil, insanlığın bizatihi kendisidir. Yıkılan evler Filistinlilerin değil, insanlığın başına çökmektedir.

"BEDEL ÖDEMEKTEN ASLA ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Bugün İsrail'in zulmü altında inleyen insanların feryatlarına kulak tıkayanlar, hakları alçakça çiğnenen mazlumları görmezden gelenler, aslında kendi felaketlerinin zeminin hazırlamaktadır. Medeniyetimizin ve ecdadımızın bize emri zalime karşı çıkmak, mazluma kol kanat germektir.

Gençlerimizle birlikte dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin'le yaşanan zulme karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Gençlerimizle birlikte kapımıza sığınanlara veya elimizin ulaştığı tüm mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz.

"BUGÜN SESSİZ KALIRSAK..."

Uğrunda gözümüzü kırpmadan ölümün üzerine gitmekte bir an bile tereddüt etmediğimiz, bayrağımızda ve ezanımızda sembolleştirdiğimiz değerlerimiz bunu gerektiriyor. Eğer bugün Kudüs'te yaşananlara sessiz kalırsak, yarın sıranın diğer mukaddes şehirlerimize de geleceğini biliyoruz.

Eğer bugün Filistin'deki, Suriye'deki, Irak'taki, Libya'daki, Karabağ'daki, Türkistan'daki kardeşlerimizin başlarına gelene sessiz kalırsak, yarın aynı zalimlerin bizim kapımıza da dayanacağını çok iyi biliyoruz.

"EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIMIZ GENÇLERİMİZDİR"

Eğer bugün tarihin üzerimize yüklediği sorumlukların gereğini fedakarca yerine getirmezsek, üzerinde yaşadığımız toprakları bize zaten çok görenlerin yarın tepemize bineceğini de biliyoruz. Bugün nasıl doğrudan ülkemizi hedef alan PKK'sından, FETO'suna ve DEAŞ'ına terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara da karşı da mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Eğer bugün Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de varsak, bütün bunların sebebi bu ülkenin istikbali ve istiklali içindir. Bugün nasıl demokrasimize, ekonomimize, hedeflerimize saldıranlara nasıl eyvallah etmiyorsak, kardeşlerimizi hedef alan zulme de aynı şekilde karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Hiç şüphesiz bu tarihi mücadelede en büyük güç kaynağımız gençlerimizdir."