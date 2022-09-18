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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de Ukrayna teşekkürü

    Central Park'ta sabah yürüyüşü yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen bir kişi Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 16:29
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de Ukrayna teşekkürü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları başladı.

    Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Erdoğan, bugün New York'taki dünyaca ünlü Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.

    Erdoğan'a yürüyüşünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

    Sohbet edip fotoğraf çektirdi

    Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

    Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de Ukrayna teşekkürü VİDEO

    Tahıl anlaşması ve SİHA'lar için teşekkürler

    Samimi tavırlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen ABD'li savaşın başlamasından sonra Ukrayna'nın en büyük başarı kaynağı olan Türk SİHA'larının ülkeye verilmesi için teşekkürlerini iletti.

    Türkiye'nin öncülüğünde yapılan tahıl anlaşması ile dünyanın tahıl krizinden kurtarılmasını da hatırlatan ABD'li adam bunun için de Erdoğan'a teşekkür etti.

    ABD'li şahıs, "Ukrayna için yaptıklarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tahıl anlaşması ve verdiğiniz drenelar (SİHA Bayraktar) için çok teşekkürler. Bunlar NATO'nun güçlenmesini sağlıyor." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a ABD de Ukrayna teşekkürü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a ABD de Ukrayna teşekkürü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a ABD de Ukrayna teşekkürü #3


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