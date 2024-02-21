Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Afyonkarahisar'da coşkulu karşılama Partisinin mitingine katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören alanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

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ensonhaber.com

Türkiye, 38 gün sonra sandık başına gidecek...

Aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesiyle birlikte seçim maratonu hız kazandı.

Aylardır vatandaşlarla iç içe olan AK Parti ise seçim kampanyasını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saha çalışmalarına bizzat katılarak vatandaşlarla buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği her ilde yoğun bir ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

6. durağı Afyonkarahisar oldu

İlk seçim mitingini Samsun'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'la seçim mitinglerini sürdürdü.

Mitinglerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Afyonkarahisar oldu.

Afyonkarahisar tamam

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Afyonkarahisar'ın üzerini raptiyeyle işaretledi.

Afyonkarahisar'da coşkuyla karşılandı

Partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı.

Mitinge yoğun olan katılım sonrası oluşan kalabalık dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi'ne geçmişlerdi

Afyonkarahisar'da AK Parti'den aday gösterilmeyen belediye başkanları, Fatih Erbakan'ın kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi'nden adaylıklarını ilan etmişlerdi.

İlk olarak AK Parti’den aday olan ancak aday gösterilmeyen Halil Uysal, Yeniden Refah Partisi’nden Bolvadin Belediye Başkan adayı oldu.

Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada tanınırlık yakalayan ve AK Parti’den aday gösterilmeyen Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, soluğu Yeniden Refah Partisi’nde alan isimlerden birisi oldu.

Afyonkarahisar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu karşılaması ise bu hamleye karşılık verilen net cevap oldu.