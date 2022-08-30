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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi gösterisi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi gösterisi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada bir grup vatandaş, "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları attı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 12:35
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün naaşına bırakılan çelenkin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

    Daha sonra Devlet Mezarlığı'na ziyaret için Anıtkabir'den ayrılmak üzere hareket eden Erdoğan, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

    Anıtkabir'de 'dik dur eğilme, bu millet seninle' sloganı

    Bunun üzerine bir grup vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attı.

    Grubun klasikleşen, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganını attığı görüldü.

    Öte yandan sosyal meydada hızla yayılan video sonrası muhalif kesimler, atılan slogana tepki gösterdi.

    O anlar kameraya böyle yansıdı.

    Anıtkabir'de Erdoğan'a destek sloganları

    .

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a Anıtkabir de sevgi gösterisi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a Anıtkabir de sevgi gösterisi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a Anıtkabir de sevgi gösterisi #3


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