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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada bir grup vatandaş, "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları attı.