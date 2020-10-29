Cumhuriyet'in 97. yılında Anıtkabir'e ziyaret geçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, çıkışta coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne günün anlam ve önemine dair mesajlarını yazdı ve tören sona erdi.

Törenin ardından, Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi seli İZLE

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise Anıtkabir çıkışı sevgi seli vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı sırasında dışarıda bekleyen vatandaşlar, Erdoğan lehine tezahürat yaparak alkışladı. Kalabalık arasından ise "Dik dur Reis eğilme, Allah'ına kurban Reis, seni seviyorum Reis ve Tayyip Dede" sesleri duyuldu.