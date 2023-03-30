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A Haber ve ATV ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteciler Hilal Kaplan, Okan Müderrisoğlu, Şebnem Bursalı, Melih Altınok ve Salih Nayman'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Anketleri nasıl bulduğuna yönelik Erdoğan'ın sözleri şöyle:

Ben alana bakarım. Hele hele 11 ilimizdeki depremin olduğu dönemde gelen kamuoyu araştırmalarının sağlık, sıhhat durumunu asla kabullenmek mümkün değil.



Sloganımızı 'Doğru adımlarla yola devam' olarak güncelliyor ve Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüyüşümüzü hızlandırıyoruz.



Sıra asıl hamlemizi yapmaya geldi. İlk şart cumhurbaşkanlığı ve Meclis'te çoğunluğu kazanmak. Karşımızda, ülkenin 20 yılını çöpe atmaya niyetli bir yapı var