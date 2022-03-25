Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asgari ücret zammı soruldu

“Asgari ücrette yeni artış olur mu?” sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yıl ortasında bakılır, gerekirse işçimizden esirgemeyiz” yanıtını verdi.

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusu şu sıralar Türkiye’nin gündeminde…

Aralık 2021'deki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından yapılan yüzde 50 oranındaki zam, memnuniyetle karşılanırken; işçi kesimi şimdi gözünü temmuz ayına dikti.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “İşçiyi de işvereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, işverenlerin de maliyeti arttı” derken, birinci ağızdan da ilk açıklama geldi.

NATO zirvesi dönüşü gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2022 yılında brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olan asgari ücretle ilgili “Yeni artış olur mu?” sorusu yöneltildi.

“İŞÇİMİZDEN BÖYLE BİR ŞEYİ ESİRGEMEYİZ”

Erdoğan, ise şöyle cevap verdi:

“Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur.

Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.”