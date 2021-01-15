Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, aşının yan etkisi oldu mu sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, aşının yan etkisi oldu mu sorusu

Koronavirüs aşısı yaptıran Erdoğan'a, aşının yan etkisinin olup olmadığı soruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dün Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

Aşı olduktan sonra konuşan Erdoğan, sürecin yoğun bir şekilde devam etiğini dile getirdi.

"KENDİNİZİ NASIL HİSSEDİYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün cuma namazının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Koronavirüs aşısı yaptıran Erdoğan'a "Aşının yan etkisi oldu mu, kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

"YAN ETKİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erdoğan, "Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra, 1 gün gitti, ikinci aşımızı olacağız." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşının yan etkisi oldu mu sorusu ViDEO





