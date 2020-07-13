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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'da ilk namaz sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'da ilk namaz sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz" diyen Hüsnü Bayramoğlu'na, "O kadar da değil" diye cevap verdi.