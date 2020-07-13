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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'da ilk namaz sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz" diyen Hüsnü Bayramoğlu'na, "O kadar da değil" diye cevap verdi.
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay tarafından müze statüsünden çıkarılan Ayasofya'yı ibadete açtı.
Dünyada tüm gözler Türkiye'ye döndü.
Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için de tarih belirlendi: 24 Temmuz.
Son dönemde gündemde olan en önemli konulardan biri ise Ayasofya'da ilk namazı kimin kıldıracağı oldu.
"İLK NAMAZI SİZİN KILDIRMANIZI İSTİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, "Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek" dediği talebesi Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı.
Görüşmede; Bayramoğlu, "Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu sözlere "O kadar da değil" diyerek yanıt verdi.
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