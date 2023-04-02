Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağcılar'da coşkulu karşılama Toplu açılış töreni için Bağcılar'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören alanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

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Türkiye'de kritik süreç yaklaşıyor...

An itibarıyla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 42 gün kaldı.

Seçimlere sayılı günler kalmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ve ilçe ziyaretleri sürüyor.

Dev eserler hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün deprem bölgesinde temel atma törenine ve iftar programlarına katılırken bir yandan da ülkenin dört bir yanında hizmete giren eserlerin açılışlarını gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği her ilde yoğun bir ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

Bağcılar'da coşkuyla karşılandı

Toplu açılış törenine katılmak üzere Bağcılar'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı.

Mitinge yoğun olan katılım sonrası oluşan kalabalık dikkat çekti.

"Sizleri özlemiştik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Bağcılar'ın saygı değer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum." diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da kendisini bekleyen vatandaşlara ithafen, "Sizleri özlemiştik, görüyorum ki siz de bizleri özlemişsiniz. Bağcılar halkıyla birlikte tüm İstanbulluların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

97 tesisin açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışını yaptı.

İlçeye kazandırılan eserlerin arasında Yaşlı Yaşam Merkezi, E-Spor Merkezi ve engelliler için duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzu öne çıkıyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan coşkulu kalabalığın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Özdemir, paylaşımında #SeninleOlduSensizOlmaz etiketini kullandı. İşte o paylaşım

İşte mitingden o anlar...