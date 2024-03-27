Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Batman'da 'serok Erdoğan' tezahüratı Partisinin Batman mitingine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada vatandaşlardan 'Serok Erdoğan (Başkan Erdoğan)' sesleri yükseldi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de mitinglerini sürdürdü.

İlk olarak Diyarbakır'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 70 bin kişi tarafından karşılandı.

50 bin kişi katıldı

Büyük bir coşkunun hakim olduğu alanda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ardından rotayı Batman'a çevirdi.

Burada da büyük bir kalabalığın akın ettiği alanda 50 bin kişinin olduğu belirtildi.

'Serok Erdoğan' sloganları

Erdoğan, konuşmasına seçim için mesajlar vererek başladı.

Bu sırada vatandaşlar tarafından sık sık sloganlar atıldı.

Batmanlılar, hep bir ağızdan "Serok Erdoğan (Başkan Erdoğan)" tezahüratında bulundu.