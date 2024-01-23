Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerini kabul etti.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina'yı makamında ağırladı.

Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçiler ile tek tek görüştü

Erdoğan, daha sonra Avusturya Büyükelçisi Juen, Tunus Büyükelçisi Sghaier, Singapur Büyükelçisi Kok ve Portekiz Büyükelçisi Pina ile ayrı ayrı görüştü.