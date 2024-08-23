Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını ise konukevinde bulunan Millet Camii'nde kıldı.
Cami çıkışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyenlerle tek tek sohbet etti.
VATANDAŞLARLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri, il-ilçe başkanları ve vatandaşlar ile birlikte cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi.
AKSAZ TERSANE KOMUTANLIĞI AÇILIŞI VE DENİZ PLATFORMU TESLİM TÖRENİNE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın (24 Ağustos Cumartesi) Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Aksaz Tersane Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformu teslim törenine katılması bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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