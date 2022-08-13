Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çorum'da coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Çorum'daki toplu açılış töreni öncesinde yoğun bir kalabalık karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gittiği her ilde yoğun bir ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

Coşkulu karşılama

Toplu açılış törenine katılmak üzere Çorum'a giden Cumhurbaşkanı, coşkuyla karşılandı .

Türk bayraklarıyla süslenen meydanda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çorum bugün yine destan yazıyor, tarih yazıyor. Dosta güven aşılıyor. Coşkunuz sevdanız aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Bize durmak yok, bizde laf yok, iş var iş"

Sözlerine devam Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kardeşinizi bağrınıza bastığınız için, bize inandığınız ve güvendiğimiz için size şükranlarımı sunuyorum. Yine birileri çıkacak şu sevdaya çamur atmaya çalışşacak. Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar bizim nasıl bri millet aşkı, nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. Onlar bizim bu yola başımızı, yüreğimizi koyduğumuzu idrak edemesinler.

Biz gözü olup göremeyen, dili olup göremeyen kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz. Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmaya sürdüreceğiz. Bize durmak yok, bize duraklamak yok, bize rehavet yok.

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Biz buyuz, bizde laf yok, bizde iş var iş…"







