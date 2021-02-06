Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek tweet'leri 1 milyonu aştı

Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için #ErdoğanınYanındayız başlığıyla atılan tweet'lerin sayısı 1 milyonu geçti.

Sosyal medya platformu Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için #ErdoğanınYanındayız başlığı açıldı.

1 MİLYONU AŞKIN DESTEK TWEET'İ ATILDI

Açılan başlık altında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milyonlarca insan tarafından destek geldi.

Twitter'da Cumhurbaşkanı'na destek için atılan tweet sayısı 1 milyonu aştı.

"MÜCADELEMİZDE YANIMIZDA YER ALAN HERKESE YÜREĞİMİZ ARDINA KADAR AÇIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da destekten dolayı sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık!

Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİ VE BAKANLAR DA DESTEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan için açılan başlığa, birçok bakan ve milletvekili destek verdi.