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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır'da Biji Serok tezahüratı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır'da Biji Serok tezahüratı

    Erdoğan'ın konuşması, Diyarbakırlılar tarafından sloganlarla kesildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.07.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 15:10
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    Cuma namazını Diyarbakır Kurşunlu Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

    Toplantıda konuşma yapan Erdoğan, "Toplu açılış törenimizde Diyarbakır'a kazandırdığımız eserlerin sevincini yaşayacağız." dedi.

    Erdoğan, gençlerle de bir araya geldikten sonra Diyarbakır programını bitireceklerini söyledi.

    BİJİ SEROK ERDOĞAN TEZAHÜRATI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında sık sık sloganlar atıldı.

    Diyarbakırlılar, hep bir ağızdan "Biji Serok Erdoğan (Yaşasın Başkan Erdoğan)" tezahüratında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır'da Biji Serok tezahüratı ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a Diyarbakır da Biji Serok tezahüratı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a Diyarbakır da Biji Serok tezahüratı #2

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