Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır'da büyük sevgi... Yerel seçim mitingleri kapsamında bugün Diyarbakır'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir sevgiyle karşılandı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi sürüyor.

Bu kapsamda da mitingler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Diyarbakır oldu.

Diyarbakır'da kendisini bekleyen 70 bin kişiyle hitap eden Erdoğan, yoğun bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Miting sonrası duygusal anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting sonrası yaşlı bir kadınla sarılması görenleri duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı daha sonra ise kendisini görmeyi bekleyen ve ağlayan genç bir kızla sarıldı.

O anlar bölgeden çekilen karelere yansıdı ve "Erdoğan Dijital Medya" hesabından paylaşıldı.

Gerçek belediyecilik vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak vatandaşları selamladı.

Erdoğan, miting sonrası "Bizi bölemeyecekler. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Allah birliğimizi daim etsin." ifadesini kullandı.

Mitingin yapıldığı alana "Gerçek belediyecilik", "Cumhurbaşkanımız, Diyarbakır'ımıza hoş geldiniz" pankartları asıldı.